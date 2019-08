Poste Italiane, slitta il pagamento delle pensioni agli sportelli ma non al postamat

Le pensioni a settembre slitteranno di 24 ore per coloro che ritirano il rateo direttamente agli sporti bancari. Infatti Poste Italiane ha informato che in provincia di Perugia le pensioni del mese di settembre saranno messe in pagamento a partire da lunedì 2. Mentre tuttu i titolari di un Conto BancoPosta e di un Libretto di Risparmio e in possesso della carta Postamat oppure della Carta Libretto, hanno comunque la possibilità di prelevare il contante in disponibilità sul proprio Conto Bancoposta o sul proprio Libretto di risparmio anche domenica 1 settembre utilizzando uno dei 105 ATM Postamat disponibili in tutta la provincia, fino a 600 euro al

giorno.

Per tutti i pensionati che riscuoteranno il rateo dal 2 settembre, Poste Italiane consiglia di recarsi presso gli uffici postali in tarda mattinata, oppure durante la fascia oraria pomeridiana nel caso degli uffici aperti nel doppio turno. Dalle rilevazioni effettuate, infatti, è emerso come generalmente i flussi di clientela, e conseguentemente i tempi di attesa, siano molto più bassi nel corso della giornata rispetto alla fascia oraria compresa tra l’apertura degli sportelli e la prima metà della mattinata.

A Perugia, uffici postali aperti con orario continuato 8.20-19.05:

Perugia Centro - P.zza Giacomo Matteotti, 1 – Perugia

Ellera Umbra - Via Gramsci, 10 – Ellera Umbra (Pg)

Perugia 5 - Via Mario Angeloni, 72/c- Perugia

Ponte S.Giovanni - Via Francesco Panzarola, 40 – Ponte S. Giovanni (Pg)

San Sisto - Via Tomaso Albinoni, 38 – Perugia

Perugia 11 - C/o centro commerciale Collestrada, via della Valtiera,181 (09.00 – 19:45)

Bastia Umbra - Via Torgianese, snc – Bastia Umbra (Pg)

Santa Maria degli Angeli - Via Los Angeles, 79 – Santa Maria degli Angeli (Pg)

Foligno - Via Piermarini, 11 – Foligno (Pg)

Spoleto - Viale Giacomo Matteotti, 2 – Spoleto (Pg)

Marsciano - Via Ventiquattro Maggio snc – Marsciano (Pg)

Gualdo Tadino - P.zza Giuseppe Mazzini, 1 – Gualdo Tadino (Pg)

Gubbio - Via Cairoli, 11 – Gubbio (Pg)

Umbertide - Via Pitulo snc – Umbertide (Pg)

Città di Castello - Viale Antonio Gramsci, 1 – Città di Castello (Pg)

Città di Castello 1 - Viale Palmiro Togliatti, 1 – Città di Castello (Pg)