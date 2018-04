Cittadini sentinelle contro il rifiuto selvaggio: raccolti oltre tre quintali di vetro, plastica e cartone abbandonati

Paciano è più pulita. Merito dei volontari di Let's Clean Up Europe che per il quinto anno consecutivo si sono dati appuntamento in piazza per la Giornata europea dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati.

I volontari hanno passato in rassegna il territorio raccogliendo oltre 300 chilogrammi di rifiuti tra vetro (114 kg), carta e cartone (61 kg), plastica (28 kg), metallo (50 kg) e ingombranti (50 kg). A ciò si aggiungono i 50 chilogrammi di plastica raccolta in periferia dalla squadra dei quaddisti. “Puliamo Paciano” è stata organizzata in collaborazione come di consueto con il Centro Terzo Millennio e Comune, il Team Quad Fegatello “Miko Gori” e Tsa.