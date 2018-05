Va in overdose alle 11 della mattina in Piazza del Bacio: la corsa disperata in ospedale

E' stato trovato alle 11 di questa mattina privo di sensi in zona Piazza del Bacio, steso a terra, senza dare segni di vita. Un passante, notata la scena, ha allertato immediatamente i sanitari del 118 che sono giunti sul posto per prestare le prime cure all'uomo. Da quanto si apprende il malore sarebbe sopraggiunto a causa di una overdose, ma sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Questura di Perugia per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Identificato, si tratta di un cittadino tunisino di 36 anni con precedenti nellambito degli stupefacenti. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia in condizioni critiche, ma dopo le cure del caso, si sta riprendendo - anche grazie al tempestivo intervento - ed ora sarà ascoltato dagli agenti della Questura.