Malore al parco della Verbanella, non ce l'ha fatta la giovane perugina: è morta in ospedale

Non ce l’ha fatta la donna di 27 anni soccorsa dal personale del 118 nel pomeriggio di mercoledì in un parco cittadino a Perugia dopo una caduta a terra. Lo comunica una nota stampa dell'Azienda ospedaliera di Perugia a conclusioni delle operazioni di accertamento morte.La giovane aveva riportato una grave emorragia cerebrale. Intanto sono in corso tutti gli accertamenti per capire cosa abbia provocato la caduta, non si esclude la pista della droga. Magistratura e polizia stano indagando per far luce sulla drammatica vicenda.

Dopo il primo intervento nella sala emergenza del Pronto Soccorso era stata trasferita nella struttura di Rianimazione dove le condizioni sono peggiorate e dopo la morte cerebrale nel primo pomeriggio di giovedì sono iniziate le procedure di accertamento morte, eseguite dalla Dott.sa Francesca Orfei e dal Dottor Antonio Galzerano.

Nel frattempo i sanitari hanno ottenuto dai familiari l'autorizzazione alla donazione di organi e già nella tarda serata di giovedì il responsabile del Centro Trapianti procederà ad una equipe multidisciplinare per procedere al prelievo di organi in caso di compatibilità dalla consultazione del registro nazionale.