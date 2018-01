Malore durante la notte di Capodanno, giovane in ospedale: ipotesi overdose

La festa di Capodanno che si trasforma in un incubo e tre ragazzi, tutti giovanissimi e originari del Trasimeno, finiti in ospedale a Firenze. Uno di loro si trova in Rianimazione mentre gli amici, anche loro ricoverati, sono fortunatamente fuori pericolo. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione Umbria, il malore dei tre sarebbe stato causato da un'assunzione di sostanze stupefacenti, forse oppiacei.

Ci sono ora da chiarire vari aspetti, chi abbia ceduto ai giovani la sostanza e cosa abbiamo effettivamente assunto. I ragazzi ( due 18enni e un 21enne) avevano deciso di trascorrere la notte del 31 dicembre nella città toscana affittando un appartamento. Ad un certo punto della notte però i tre giovani sarebbero stati colti da un malore fino a quando uno di loro è riuscito a chiedere aiuto. Uno degli amici è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Firenze e la sua prognosi resta ancora riservata.