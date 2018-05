Overdose al parco della Verbanella, 27enne perugina in condizioni disperate

Sono gravissime le condizioni della 27enne perugina trovata priva di sensi nella giornata di ieri, mercoledì 30 maggio, al parco della Verbanella. La giovane, soccorsa intorno alle 14.30 dall'ambulanza del 118, è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia in codice rosso, per poi essere trasferita nel reparto di Rianimazione.

La ragazza, da quanto ricostruito, si sarebbe sentita male a causa di un'overdose, ma i carabinieri sono al lavoro per riuscire a ricostruire la dinamica di quanto accaduto in quel parco a Perugia. La giovane, si apprende, avrebbe riportato una frattura cranica con emorragia cerebrale. Una situazione che al momento è molto grave, tanto che i medici non hanno sciolto la sua prognosi.