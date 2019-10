Otto anni fa la libertà, Amanda Knox ricorda le grida di felicità delle detenute di Capanne

Amanda Knox torna a far parlare di sé e racconta di quando ha lasciato il carcere di Capanne e le detenute erano con lei.

Un tweet postato dalla statunitense, arrestata con l'accusa di aver ucciso la studentessa Meredith Kercher, nel pomeriggio di oggi ricorda che "sono 8 anni da quando sono uscita dalla prigione di Capanne. Riesco ancora a sentire le altre ragazze che sbattono le loro pentole contro le sbarre urlando: Libertà, libertà, libertà".

Amanda Knox era stata condannata in primo grado e poi assolta in appello, con la conseguente scarcerazione nel 2011 e il rimpatrio negli Stati Uniti. La sentenza d'appello era stata annullata e Amanda Knox era stata nuovamente condannata per l'omicidio, salvo poi essere definitivamente prosciolta in Cassazione.