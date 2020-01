La città che cambia. L'Ottagono cambia vita e storia? Arriva la sala "pubblica" per giocare, socializzare e leggere

L’Ottagono di Perugia fa un altro passo verso la sua rinascita e riqualificazione attraverso l’inaugurazione al suo interno, il 31 gennaio prossimo, del primo HUB cittadino dedicato al gioco e alla socialità, così come alla lettura e alla condivisione costruttiva in genere. Si chiamerà La Saletta He20 HUB e ha l’ambizione di diventare un vero e proprio cuore pulsante del quartiere di Fontivegge. Al suo interno due maxi schermi – per guardare partite, film su Netflix o serie tv, o giocare con diverse console come Playstation e Nintendo – ma

anche biliardino e freccette, che vedranno più avanti tornei nelle rispettive discipline, e giochi da tavolo. Al centro dell’HUB il bar, aperto tutti i giorni della settimana, che insieme alle altre attività ha l’obiettivo di portare nuova vita e sana attività all’interno del complesso.

Non mancherà un angolo dedicato alla lettura, ai libri e al loro scambio gratuito: divani, pouf e una libreria con numerosi titoli di generi diversi accoglieranno ogni visitatore che vorrà fermarsi, sedersi e leggere: ognuno potrà prendere gratuitamente un libro che desidera, così come chi vorrà potrà portare lì quelli che non vuole tenere più a casa, rimettendoli così “in circolo” come forma di cultura itinerante. L’evento, al via dalle 17 fino a tarda notte, è gratuito e aperto a tutti. Vedrà, per le prime due ore, la presenza dello staff di Max Radio che, direttamente da La Saletta He20 HUB, trasmetterà in diretta con Marco J e Simone Mone, raccontando live quello che accade, mixando commenti e interviste con buona musica. Dalle 19, poi, le due misteriose e adiacenti Escape Room Cronos “Inferno di Dante” e “Tomba di Tutankhamon” apriranno le porte ai più coraggiosi che, con una riduzione del 30% rispetto al biglietto classico, potranno mettersi in gioco e risolvere gli intricati enigmi per riuscire a fuggire, in tempo, da fiamme e maledizioni.

Dalle 21 partirà poi il concerto live del gruppo “Musica Eventi”, composto niente di meno che dalle guardie giurate dell’Ottagono che, cambiate di abito, non offriranno per questa sera il solito servizio di vigilanza ma la loro passione: musica pop e rock anni ‘80 e ‘90. Alla fine del concerto inizierà una serata discoteca con Max Radio fino a tarda notte.

Post evento il bar dell’HUB perugino sarà sempre aperto ai cittadini, oltre che affittabile anche per eventi privati, in corrispondenza degli orari di apertura dell’Escape Room Cronos: tutti i giorni dalle 10 di mattina all’una di notte. Per informazioni sull’inaugurazione e su La Saletta He20 HUB contattare il numero +39 346 5898415.