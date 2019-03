Ospedalicchio, tamponamento a catena sulla statale 75: undici persone rimaste ferite

Maxi tamponamento lungo la strada statale 75. Cinque i veicoli coinvolti nel tamponamento che si è verificato a Ospedalicchio, in corrispondenza di Leroy Merlin. Sul posto sono intervenuti sul posto vigili del fuoco e personale del 118 per soccorrere i feriti. Undici le persone rimaste coinvolte e sottoposte a cure mediche.

Traffico inevitabilmente in tilt dopo lo scontro, soccorritori al lavoro per rimuovere i mezzi coinvolti nel tamponamento. Le condizioni dei feriti non risultano particolarmente critiche.