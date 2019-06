Ospedalicchio, incendio nella zona industriale: fiamme in una azienda

Incendio in una azienda di Ospedalicchio nella mattinata di oggi, venerdì 14 giugno. Tre squadre dei vigili del fuoco in azione in Via Padre Pio (la parallela della superstrada Centrale Umbra) per domare il rogo.



L'allarme è scattato intorno alle 9, quando le fiamme sono divampate in una vecchia cabina di verniciatura dismessa, per poi distruggere diverso materiale plastico. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero feriti né danni strutturali. Il capannone dell'azienda è stato invaso da una nube di fumo. Indagini in corso per chiarire la dinamica del rogo.