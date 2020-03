Foligno-Spoleto, attivate due squadre speciali per gestire i pazienti Covid a domicilio

Dal primo aprile sui territori di Foligno e Spoleto l’Azienda Usl Umbria 2 attiverà due Unità Speciali di Continuità Assistenziale finalizzate, in coerenza con le indicazioni nazionali e regionali, allagestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. E' previste, inoltre, il potenziamento dei servizi territoriali di assistenza e l’estensione delle postazioni in tutte le aree territoriali di competenza dell’Azienda Usl Umbria 2 grazie all’adesione dei professionisti registrata in questi giorni. Tutte le sedi territoriali verranno dotate di termoscanner per la misurazione di temperatura a distanza, strumento già in funzione da diversi giorni in tutti gli ospedali dell’Azienda Usl Umbria 2. Una misura che si rivelerà utile anche in futuro quando si entrerà nella fase post-emergenziale.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.