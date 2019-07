Umbria, i medici le salvano la vita: rarissimo tumore all'osso sacro asportato con una tecnica all'avanguardia

Sessantacinque anni e un voluminoso tumore dell’osso sacro che si estendeva fino all’interno bacino e che rischiava di infiltrare e danneggiare altri importanti organi e apparati.



Se rara era la neoplasia ossea (1 su 1 milione) diagnosticata circa un mese fa a una donna residente in Umbria, altrettanto raro e complesso è stato l’intervento di asportazione della maxi lesione, che nei giorni scorsi è stato effettuato all’ospedale di Terni dall’equipe multidisciplinare composta dal dottor Carlo Conti, direttore della Neurochirurgia e dal professor Ettore Mearini, direttore della Clinica urologica a indirizzo oncologico interaziendale Perugia-Terni.



Questa tecnica combinata, che ha utilizzato in un’unica seduta durata otto ore la chirurgia robotica mininvasiva con accesso anteriore e la neurochirurgia con accesso posteriore, è stata descritta solo in pochissimi casi a livello mondiale e conferma come la collaborazione tra diversi specialisti sia la vera chiave del successo nel trattamento di patologie ad altissima complessità come queste.