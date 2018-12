Banda di ladri d'auto finisce in manette: colpo grosso della Mobile di Perugia. Cinque arresti

Banda di ladri d'auto in manette grazie all'operazione della squadra mobile e posto fisso di polizia dell'ospedale di Perugia. Cinque arresti per furto nella giornata di ieri. Si tratta di cinque campani, della provincia di Salerno. Tre uomini, con precedenti specifici, e due donne, incensurate. Indagini partite dalle denunce per furto di auto. Audi e Golf le prede principali.

Nella giornata di ieri gli agenti hanno visto una Panda con cinque persone a bordo. Due uomini fotografavano le targhe delle Golf, le due donne e l'altro uomo sono entrati in ospedale. La polizia li ha pedinato per molto tempo, poi sono scattate le manette. I soggetti hanno tentato di fuggire, ma sono stati catturati. I cinque componenti sono rinchiusi in carcere. Le donne facevano da palo, gli uomini forzavano le auto e le portavano via. A settembre arrestato un pluripregiudicato che ha rubato un borsello in una corsia dell'ospedale. Avviso di conclusione delle indagini per un soggetto di Foligno che ha rubato un borsello e ha fatto spese con il bancomat.

(aggiornamento nel corso della serata)