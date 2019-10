Sanità, perfezionate le operazioni anti-tumore con ausilio dei robot: meno invasive, più efficienti

Un intervento chirurgico, con l'ausilio del sistema robotico Da Vinci, che apre nuove strade alla cura non invasiva dei pazienti e allo stesso tempo migliora l'efficienza della sanità umbra. A Spoleto, nel nosocomio cittadino, è stato infatti eseguito con successo, nei giorni scorsi, un delicato intervento chirurgico in un paziente di 73 anni, affetto da un triplice tumore che ha interessato il rene destro, il rene sinistro e la prostata. L’intervento, eseguito in un’unica seduta e che ha previsto l’esecuzione di una nefrectomia parziale destra, di una nefrectomia parziale sinistra ed infine la prostatectomia radicale, è stato particolarmente impegnativo per tutto il personale medico ed infermieristico della sala operatoria.

L'intervento con l'aiuto del sistema robotico - eseguito dal dottor Carlo Vivacqua, con il supporto del dottor Marco Trippetti e della dottoressa Giovanna Landi, anestesisti e di tutto il personale della sala operatoria - oltre a rappresentare una indubbia evoluzione per la chirurgia urologica del presidio di Spoleto, completa il panorama delle procedure chirurgiche per le quali il sistema robotico è stato sviluppato ed impiegato in ambito nazionale ed internazionale, consentendo, grazie alla ridotta invasività, di intervenire in un’unica seduta per risolvere casi altrimenti complessi.

“Il nostro obiettivo - spiega il dottor Luigi Mearini, direttore del dipartimento di Chirurgia dell’Azienda Usl Umbria 2 e della struttura complessa di Urologia - è confermare e consolidare una delle importanti esperienze di chirurgia robotica che può contare sulla professionalità di colleghi medici ed infermieri molto preparati e motivati, che con impegno ed abnegazione hanno costruito un ambiente ideale per proseguire e potenziare questa esperienza. Un ringraziamento particolare lo rivolgo agli infermieri della sala operatoria, senza il cui supporto molto di quello che facciamo sarebbe impensabile”. Sebbene la strumentazione robotica abbia dei costi immediati elevati, i vantaggi in termini di efficacia, qualità di vita, riduzione delle complicanze e precoce recupero dei pazienti riescono a far acquisire al sistema robotico Da Vinci l’altro parametro fondamentale in Sanità, che è l’efficienza.

“Efficacia ed efficienza sono elementi fondamentali per il corretto utilizzo di qualsiasi strumento - prosegue il dottor Mearini - e il robot Da Vinci non fa eccezione. Ciò vuol dire applicare il robot in tutte quelle situazioni in cui lo strumento migliora l’efficacia della procedura chirurgica, altrimenti si sprecano risorse. Al tempo stesso, avere questo ausilio a disposizione senza sfruttarne appieno le potenzialità corrisponde ad una perdita di efficienza, considerando che questa è una strumentazione comunque costosa anche se non utilizzata”.

L’importante traguardo premia gli oltre cinque anni di attività dell’equipe di Urologia dell’Ospedale di Foligno impegnata, assieme ai colleghi chirurghi, nel portare avanti il lavoro del fondatore della chirurgia robotica a Spoleto, il dottor Luciano Casciola.