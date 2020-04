Coronavirus, in Umbria salgono al momento a 59 le vittime: deceduto paziente di Marsciano

Una brutta notizia arriva dall'Ospedale di Perugia: si registra un nuovo decesso avvenuto nelle prime ore del 21 aprile. Si tratta di un paziente di 76 anni che da oltre un mese stava lottando contro questo male invisibile. Si tratta della 59esima vittima in Umbria. L’uomo era residente nel comune di Marsciano ed era stato ricoverato, come informa la direzione sanitaria, dallo scorso 21 marzo. Il commissario straordinario Antonio Onnis ha espresso sentimenti di vicinanza ai familiari e alla comunità di Marsciano mettendosi in contatto con il sindaco Francesca Mele.

