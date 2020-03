Coronavirus, Ospedale di Perugia: deceduto un paziente positivo al virus, aveva 70 anni

Le vittime in Umbria a causa del coronavirus sono 13. Gli ultimi decessi riguardano l'Ospedale di Perugia e l'Ospedale di Pantalla; quest'ultimo è completamente dedicato ai pazienti contagiati anche provenienti da altre regioni, in particolare dal Nord dove la situazione è drammatica e le strutture ospedaliere non riescono più ad accogliere con regolarità nuovi casi. A Perugia la vittima, l'ultima in ordine di tempo, è un pensionato 70enne residente in provincia di Perugia che era ricoverato da alcuni giorni. Il contagio, secondo fonti ospedaliere, ha ulteriormente aggravato un quadro clinico già delicato a causa di una patologia importante. Purtroppo la situazione, nonostante tutte le cure possibili, è precipitata nella tarda serata di ieri. Alcuni dei suoi familiari si trovano, già da giorni, in isolamento preventivo dopo la scoperta della positività.

