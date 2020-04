I tamponi preventivi funzionano e sono fondamentali per la fase 2: scoperto asintomatico, isolati i suoi contanti

La strategia dei tamponi preventivi sui luoghi di lavoro, nei grandi centri di distruzione, a scuola e negli ospedali è l'unica in grado di garantire un argine al Covid per dare vita ad una graduale ripresa o per dirla con le parole del Premier Conte, una convivenza con il virus. La caccia agli asintomatici è fondamentale per evitare anche in Umbria, dove i contagi si contano sulle dita di una mano, una seconda ondata di contagio importante. La strategia funziona e dovrebbe essere al centro di tutto il lavoro della task-force nazionale.

Un esempio concreto: un cittadino di Magione, senza nessun sintomo e non censito come persona a rischio, ha scoperto di avere il Covid recandosi all'Ospedale di Perugia per un intervento di altra natura. Scrive il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, nel suo bollettino medico: "Il secondo caso, reso noto nella giornata odierna, riguarda un paziente asintomatico, anche lui attualmente ricoverato, a cui è stato effettuato un tampone di controllo all’ingresso in ospedale dove si era recato per un intervento. I contatti sono stati esclusivamente con i proprio nucleo familiare i cui componenti sono in isolamento".

La Regione Umbria non solo ha fatto scorta di test rapidi ma ha blindato le strutture pubbliche e soprattutto c'è l'accordo con sindacati e categorie per dei protocolli di sicurezza per le aziende in attività o che dovranno ripartire nei prossimi giorni: formazione e dispositivi di protezione individuali per tutti; test sierologici al riavvio delle attività con verifica periodica quindicinale; misurazione quotidiana della temperatura all’inizio del lavoro; modalità organizzative che consentano il distanziamento personale durante le attività lavorative, all’entrata, negli spogliatoi e nelle mense o locali comuni; accordo sindacale aziendale e/o territoriale. Convivere, fino alla scoperta del vaccino, è possibile: basta fare scelte chiare e attuando gli strumenti medici a disposizione.