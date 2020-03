La buona notizia | Ospedale di Perugia: nascite in (leggero) aumento nel primo trimestre, l'ultimo è Federico

Abbiamo tutti bisogno di buone notizie in questo periodo difficile, buio, determinato dal coronavirus che sta mietendo vittime anche in Umbria: 31. Ma dall'Ospedale di Perugia arrivano anche eventi che danno speranza e scaldano il cuore: le nuove nascite sono in leggero aumento rispetto al passato trimestre 2019. I nati nel primo trimestre sono stati 450. “Un risultato incoraggiante”, come lo definisce il direttore della struttura Giorgio Epicoco, dato che è in controtendenza con le nascite in Italia in costante calo. Nel mese di marzo la cicogna ha bussato alla porta del nosocomio perugino 152 volte. L’ultimo nato, alle 5.25 di questa mattina si chiama Federico, peso kg 3.460, primogenito di una coppia Sara e Fabio residente in provincia di Perugia. Hanno assistito al parto le ostetriche Antonella Allegrucci e Lara Luchetti.

