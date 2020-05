Tanta solidarietà all'Ospedale di Perugia, Onnis ai cittadini: "Un grande stimolo a migliorarci per restituire quanto ricevuto"

Mai come in questo periodo l'Ospedale Santa Maria della Misericordia è stato al centro della città e del territorio "perugino". Nella lotta al Covid, con ottimi risultati ottenuti sul fronte dei guariti e della sperimentazione di cure, i singoli cittadini, gli imprenditori e le associazioni si sono stretti intorno al nosocomio, trincea in prima linea contro il male invisibile. Il commissario Onnis ha voluto mandare un messaggio a tutti coloro che hanno dimostrato affetto e gratitudine al personale sanitario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Questa vicenda del Coronavirus – ha sottolineato nel corso della consegna di un assegno da 12 mila frutto di una raccolta fondi caldeggiata dal comune - ci ha lasciato tantissime relazioni: certamente tra i dipendenti dell’ospedale, ma soprattutto tra l’ospedale ed i cittadini. Nella fase dell’emergenza abbiamo potuto verificare con mano quanto questo ospedale sia lo specchio della sua città, confermandosi un grande patrimonio per Perugia. Siamo stati definiti eroi, ma a volte mi chiedo se siamo stati più eroi noi, oppure se lo siano stati soprattutto tutti coloro che ci hanno riservato così tante donazioni mettendoci il cuore". Ed ha fatto una promessa: ancora maggiore impegno per migliorare servizi e rapporti anche quando la tempesta del coronavirus sarà passata: "Noi abbiamo, a fronte di questi gesti, un grande stimolo a migliorarci per restituire idealmente quanto ricevuto, prendendoci carico dei bisogni delle persone”.