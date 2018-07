Ospedale di Perugia in lutto, addio al luminare della medicina: è morto il professor Cesare Fiore

Lutto nel mondo accademico e della medicina a Perugia: nella giornata di domenica è morto il professor Cesare Fiore, per oltre 40 anni in servizio presso la Clinica Oculistica dell'ospedale di Perugia.



Il professor Fiore si è spento a 77 anni, dopo una breve malattia, affrontata con grande dignità, come racconta il professor Carlo Cagini, legato al suo maestro da vincoli di profonda stima e gratitudine. Nel corso della lunga carriera Fiore aveva effettuato studi e ricerche presso i principali centri internazionali ed aveva pubblicato più di 200 lavori su riviste nazionali ed estere.



Poche settimane prima della malattia, il luminare, originario di Napoli,dove aveva svolto gli studi per poi conseguire la specializzazione a Perugia, aveva presentato nella Sala dei Notari il libro "L'occhio dell'artista ", un volume, che da grande appassionato di arti figurative, lo aveva impegnato a lungo. Un volume che prende in esame le opere di oltre 200 grandi pittori i cui dipinti vengono giudicate in rapporto al valore artistico nonostante una documentata malattia degli occhi. La mole di ricerca necessaria per la stesura del libro, presentato alla fine dello scorso mese di Aprile, davanti ad una platea di amici e personalità del mondo della cultura, lo aveva molto gratificato."Ho potuto dimostrare - disse in occasione della donazione della opera alla biblioteca dell'ospedale - che anche in presenza di precarie funzioni visive si possono realizzare autentici capolavori ".

Condoglianze sono state espresse dal direttore dell'Azienda ospedaliera Emilio Duca alla famiglia e al figlio Tito, dirigente medico della clinica oculistica.