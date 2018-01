Super medico in arrivo: l'ospedale di Perugia dà il benvenuto al nuovo direttore del Pronto Soccorso

Paolo Groff, 53 anni, laurea e specializzazione conseguite presso l’Università di Bologna, nominato direttore responsabile del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, si è insediato nella funzione questa mattina, lunedì 15 gennaio.

Il Dr. Groff, che ha lavorato da sempre in strutture di urgenza emergenza, dapprima presso l’Ospedale Maggiore di Parma , successivamente presso l’Ospedale Policlinico S. Orsola- Malpighi di Bologna ed infine dal 2007 al 31 dicembre del 2017 ha ricoperto la carica di direttore del pronto soccorso dell’ospedale Civile Madonna del Soccorso di S. Benedetto del Tronto, ha già programmato nei prossimi giorni un incontro con i direttori delle strutture complesse del S. Maria della Misericordia.

Sono stati il direttore generale Emilio Duca e il direttore sanitario Diamante Pacchiarini a presentarlo al personale della struttura per il saluto di benvenuto. Il dg Duca nel ricordare l’attività assistenziale svolta dal pronto soccorso – 160/170 accessi giornalieri, di cui il 18 % circa di codici gialli, 68% di codici verdi, e una media di ricoveri giornalieri di circa 50 pazienti- ha illustrato l’attuale quadro organizzativo, auspicando “una necessaria armonizzazione della attività assistenziale” ed indicato i tempi di utilizzo degli spazi prima occupati da aree diagnostiche.

“Non nascondo che le aspettative sull’apporto del Dr. Groff sono alte –ha sottolineato il dg-, ed è per questo che chiedo alla squadra di medici e personale infermieristico di compattarsi attorno al nuovo responsabile per centrare quegli obbiettivi che saranno progressivamente ottenuti nel tempo”.

A comprendere i sentimenti provati dal Groff nel giorno del suo insediamento, il dr. Pacchiarini: “Credo siano gli stessi di quando, qualche lustro fa , iniziai l’attività di direttore sanitario all’ospedale S. Camillo di Roma. Il mio auspicio che anche lui possa ricevere la stessa accoglienza.” Al nuovo direttore , come riferisce una nota dell'ufficio stampa- hanno assicurato la massima collaborazione i responsabili della centrale operativa del 118 regionale Dr. Francesco Borgognoni e del Dipartimento delle professioni sanitarie, dott.ssa Gabriella Carnio, presenti all’incontro con il personale sanitario, medici ed infermieri del pronto soccorso.

Il Dr. Groff non ha nascosto di “ provare le stesse emozioni del primo giorno di scuola, in rapporto alle legittime aspettative della direzione dell’ospedale che rappresenta poi quelle del cittadino/ paziente, che sono centrali al sistema di assistenza”. Il neo direttore si è anche soffermato sulla necessità di voler “alimentare costantemente le motivazioni del personale per una attività molto faticosa, con una componente di stress elevata”.

Per ottenere i risultati auspicati Groff si è dichiarato “assolutamente disponibile all’ascolto di soluzioni di lavoro, anche per allontanare l’angoscia che ogni medico che opera in pronto soccorso prova quando è chiamato a procedere al trasferimento del paziente in una unità di degenza”.