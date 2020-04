Coronavirus, Ospedale di Perugia: deceduto un paziente covid. Aveva 52 anni

Neanche il tempo di rallegrarsi per gli ultimi dati del bollettino del 20 aprile - con numeri aggiornati alle 8 di oggi -, che arriva subito una brutta notizia che comunque non cancella gli ottimi risultato (su contagi, zero, e sul numero dei guariti nettamente superiore agli attuali positivi). L'Ospedale di Perugia ha comunicato un nuovo decesso - non contemplato nel bollettino che abbiamo pubblicato - avvenuto questa mattina: si tratta di un uomo, residente a Perugia, di 52 anni ed era stato ricoverato in ospedale dall'8 aprile scorso. E' la più giovane vittima in Umbria e i decessi salgono cosi a 59 (+1 rispetto a ieri). Il commissario dell’Azienda ospedaliera di Perugia Antonio Onnis ha già espresso sentimenti di cordoglio ai familiari e alla comunità di Perugia mettendosi in contatto telefonico con il sindaco Andrea Romizi.

