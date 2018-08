Nel parcheggio dell'ospedale succede di tutto: ubriaco ruba un'ambulanza dal Pronto Soccorso

Nel parcheggio dell'ospedale di Perugia succede di tutto. Truffatori a caccia di vittime da spennare, 18enne in auto senza patente, furti e spaccate alle vetture parcheggiate. Stavolta gli angenti della Volante sono riusciti a sventare il furto di un'ambulanza.

I poliziotti sono arrivati appena in tempo, bloccando l'ambulanza che usciva dal Pronto Soccorso dell'ospedale. L'uomo alla guida era completamente ubriaco. Bloccato e indentificato: si tratta di un 41enne polacco, pregiudicato e domiciliato a Perugia.



L'uomo è stato denunciato, in stato di libertà, per furto aggravato, guida in stato di ebbrezza ed interruzione di pubblico servizio.