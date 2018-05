Incubo furti nel parcheggio dell'ospedale, auto prese d'assalto: "Dovete intervenire subito"

Ondata di furti senza sosta nel parcheggio dell'ospedale di Perugia. Auto di cittadini e dipendenti del Santa Maria della Misericordia prese d'assalto dai malviventi. Sale la protesta dei sindacati, che, in una lettera firmata Fp Cgil di Perugia e inviata a Prefetto, presidente della Regione, sindaco di Perugia e direttore dell’Azienda Ospedaliera, chiedono di "risolvere il problema della sicurezza delle aree perimetrali dell’ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia, adibite a parcheggi e riservate sia al personale dedicato, sia alla cittadinanza". Perché, sottolinea la Fp Cgil, "gli eventi predatori che si susseguono senza soluzione di continuità oramai da troppo tempo, impongono una risposta ferma e determinata da parte delle Istituzioni di questa città e di questa Regione”.

E ancora: "L’Ospedale di Perugia - scrive il sindacato - con i suoi 3000 dipendenti circa e con i suoi 10.000 visitatori giornalieri è uno dei punti nevralgici di questa città e merita di essere attenzionato in maniera particolare, anche in aspetti che apparentemente possono sembrare marginali quali le strutture perimetrali. Gli atti predatori e di vandalismo alle auto parcheggiate, stanno determinando una situazione di insicurezza, rabbia e preoccupazione che necessita di una risposta forte, immediata e percepibile da tutti".

I dipendenti dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ed i cittadini, prosegue il sindacato, "meritano di essere garantiti nella propria incolumità personale e in quella dei mezzi di loro proprietà. Gli sforzi fatti fino ad oggi, in particolare dai servizi di pubblica sicurezza, sono certamente da riconoscere ed elogiare, ma non sono stati sufficienti a reprimere il fenomeno. Come Cgil - conclude la missiva inviata alle autorità - siamo convinti che solo attraverso una azione sinergica dei soggetti in indirizzo sia possibile individuare le soluzioni più congrue al problema".