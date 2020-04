Coronavirus, un nuovo decesso all'Ospedale di Pantalla: il paziente aveva 59 anni

Purtroppo non ci sono solo notizie positive e confortanti, in questi giorni, per quanto riguarda il bollettino medico sul coronavirus in Umbria. Nella giornata di ieri è deceduto un paziente all'ospedale della Media Valle del Tevere di Pantalla: si tratta di una delle vittime più giovani di questa pandemia nella nostra regione. Il paziente - un uomo di 59 anni di Città di Castello positivo al Covid-19 - era ricoverato dal 19 marzo. I morti salgono così a 53 anni.

