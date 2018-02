Ospedale di Perugia e lotta al tumore al seno: i medici afgani imparano dai nostri specialisti

Un training di tre mesi per perfezionare la propria preparazione e dare scacco matto al tumore al seno anche in Afghanistan. È lo scopo della missione a Perugia di quattro dottoresse afghane - che si confrontano con i medici della struttura di Anatomia Patologica del Santa Maria della Misericordia per accrescere le competenze che le quattro specialiste porteranno negli ambulatori di Herat per la diagnosi del tumore al seno.



Si tratta di progetto che la Fondazione Umberto Veronesi ha iniziato nel 2013 e che si è concretizzato grazie al contributo del Dottor Paolo Giovenali, responsabile della struttura dipartimentale di anatomia patologica e presidente dell’Associazione Patologi Oltre Frontiera (Apof). Il protocollo d’intesa sottoscritto tra ospedale e Fondazione Veronesi prevede di realizzare un perfezionamento nello screening mammografico delle dottoresse Saida Said e Sarzana Rasouli, responsabile della struttura di Herat, che vengono seguite nel periodo di training dalle radiologhe Rita Merzano e Annalisa Ciucci. Per quanto riguarda invece l’esame citologico le due dottoresse Fareshta Fitzli e Fatema Farishti si confrontano con il Dottor Paolo Giovenali . “Sono onorato dopo anni di attività in più parti del mondo di contribuire alla formazione di queste colleghe in una attività di diagnosi del tumore al seno non più procrastinabile – sottolinea il Dottore Giovenale, impegnato come volontario di Apof - .Una volta rientrate in patria, le colleghe potranno anticipare le diagnosi di tumore al seno e far crescere i tassi di sopravvivenza per la malattia, di cui non ci sono ancora dati epidemiologici certi”.

Per i casi sospetti rimarrà comunque possibile la consulenza dell’Apof, grazie all’acquisizione da parte della Fondazione Umberto Veronesi di un microscopio dotato di telecamera, che permetterà di eseguire il controllo qualità della lettura dei vetrini a distanza.

“Siamo molto grati all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e ad Apof per avere scelto di formare e seguire le nostre dottoresse e permettere loro di specializzarsi ulteriormente - afferma Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi-. Perfezionando lo screening mammografico e acquisendo eccellenti competenze nell’ambito della citologia, le specialiste potranno dare un contributo fondamentale per ridurre l’impatto del tumore al seno in un Paese dove sono ancora assenti servizi di prevenzione e di cura gratuiti rivolti alla popolazione femminile”. Nel 2017 nell’ambulatorio di Herat, dotato di strumentazione diagnostica acquistata grazie al sostegno della Fondazione Bnl e consegnata dall’Aeronautica Militare, sono state visitate oltre mille donne. Piena soddisfazione per la collaborazione instaurata con la Fondazione Umberto Veronesi è stata espressa anche dal direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Emilio Duca, che ha detto:“ Durante questi corsi di formazione di professionisti provenienti da paesi così diversi dal nostro, si concretizza uno scambio culturale e assistenziale di reciproca utilità”.