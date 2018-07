La sanità di casa nostra, Ospedale di Gualdo e Gubbio: "E' il nosocomio che cresce di più: ora riqualificare l'ex Calai"

"L'ospedale dei Gubbio e Gualdo Tadino è quello che negli ultimi anni è aumentato di più in termini di fatturato e prestazioni ai pazienti". Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Salute alla Coesione sociale e al Welfare, Luca Barberini, intervenendo all’inaugurazione della riqualificata sede del “Centro regionale fibrosi cistica”.

“I dati rilevati – ha spiegato Barberini – evidenziano che in questo ospedale, nei primi tre mesi dell’anno, si è registrato l’incremento più alto del fatturato per ricoveri ordinari e in day hospital, con le migliori performance di crescita, grazie alla professionalità degli operatori sanitari, agli investimenti fatti e alle nuove infrastrutture stradali che lo hanno reso più l'ospedale facilmente accessibile. Continueremo a potenziare questo presidio ospedaliero, sviluppando anche la rete dei servizi sanitari territoriali, attraverso la prossima riqualificazione della Casa della Salute di Gubbio e dell’ex Calai di Gualdo Tadino”.