Nuovi nati nel 2019, Ospedale di Gubbio-Gualdo: la cicogna è arrivata intorno alle 6 del mattino, bilancio pronto soccorso dopo i fuochi

La cicogna è passata, con l'inizio dell'anno nuovo, anche all'Ospedale di Gubbio-Gualdo mentre nessun nuovo nato per il momento nei nosocomi di Città di Castello e della Medi Valle del Tevere. A Branca il primo vagito è arrivato alle ore 6,33 del 1 gennaio: è un bambino di nazionalità Italiana residente nel Comune di Gubbio, pesa 4,370 chilogrammi e si chiama Nicolas. Sul fronte Pronto Soccorso a Branca per quanto riguarda il bilancio dei festeggiamenti nella notte di San Silvestro non si segnalano casi particolari.