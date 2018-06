Ospedale di Perugia, parcheggio preso d'assalto dai predoni: auto spariscono nel nulla

Torna l'incubo dei furti nel parcheggio dell'ospedale di Perugia. Ancora una volta i predoni hanno preso d'assalto le auto dei dipendenti del Santa Maria della Misericordia e dei parenti dei malati ricoverati nel nosocomio perugino. L'ultima segnalazione è di poche ore fa, con una Panda sparita nel nulla. Ed è solo la coda di una lunga serie.



Secondo le denunce di chi lavora in ospedale sono diverse le auto assaltate - con finestrini spaccati e tanti danni per frugare all'interno dei veicoli - e quelle rubate. Una situazione segnalata già da tempo. Nel mese di maggio il Questore di Perugia aveva deciso di dare un segnale, inviando i poliziotti al parcheggio. In quella occasione gli agenti identificarono 12 persone sospette.