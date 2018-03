Leo Cenci e Marco Materazzi, nuova donazione per aiutare i pazienti dell'ospedale di Perugia

Pasqua mondiale in oncologia medica. L'ex campione del mondo, Marco Materazzi, e quello di vita, Leonardo Cenci, giovedì 29 marzo (alle ore 11) doneranno al reparto dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia un monitor mobile di ultima generazione per il controllo dei parametri vitali che consenta al paziente oncologico di potersi spostare in tranquillità per effetturare tutte le visite necessarie, programmate negli altri reparti.

Con l'occasione verrà illustrato l'ampliamento del servizio di Oncotaxi e saranno consegnate le uova di Pasqua ai malati ricoverati in reparto. L’appuntamento è per le ore 11 di giovedì 29 marzo, presso la sala d’attesa dell’oncologia medica (terzo piano blocco M).