Ospedale di Perugia, maxi finanziamento dal Ministero: assunzione di nuovi medici

Maxi finanziamento per l'ospedale di Perugia. Già entro la fine del 2018 sarà possibile assicurare un potenziamento dei percorsi assistenziali dei pazienti affetti da patologie croniche cardiovascolari. Un ulteriore miglioramento avverrà grazie al finanziamento di un progetto che il Ministero della Salute intende sviluppare in rete con più regioni , tra le quali l'Umbria (le altre sono Lombardia, Toscana, Veneto e Liguria ).



L’annuncio della assegnazione della somma di 1 milione e 200 mila euro è pervenuto questa mattina 11 giugno all’Azienda Ospedaliera di Perugia tramite la Direzione regionale dello assessorato della Sanità , sezione programmazione Assistenza Ospedaliera. Coordinatore dell'attività di stesura ed esecuzione del progetto è il professor Giuseppe Ambrosio, direttore della struttura complessa di Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare del Santa Maria della Misericordia, che in una nota dello ufficio stampa esprime piena soddisfazione per l’assegnazione del finanziamento.



“Si tratta di un importante supporto alle attività assistenziali dei pazienti, che in Umbria sono oltre 60 mila – ha sottolineato-. Nei tre anni di durata del progetto si potrà usufruire di modelli di diagnosi e terapia condivisi con le altre regione del progetto”. Nel progetto approvato dal Ministero è previsto che la metà del finanziamento verrà utilizzata per incrementare le prestazioni da parte di nuovi professionisti medici. "Dopo la fase di confronto per la stesura del progetto – sottolinea il coordinatore Prof. Ambrosio-, già ad inizio settimana prossima è fissata una riunione esecutiva con i rappresentanti delle altre regione per iniziare il progetto , i cui risultati di attività saranno verificabili nei prossimi mesi".