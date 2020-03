Coronavirus, l'Ospedale di Pantalla pronto per la sua missione salva-vite: chiuso anche il Pronto Soccorso

Il Piano anti-contagio della Regione dell'Umbria prevede per l'Ospedale della Media Valle del Tevere di diventare un centro salva-vita anti-coronovirus. Tutta la struttura si sta dedicando a questa missione fondamentale in questo periodo di massima emergenza sanitaria in Umbria e nel resto del Paese. A Pantalla arriveranno anche pazienti contagiati da altre regioni, in particolare dal Nord.

La Usl Umbria 1 ha annunciato oggi a tutti i cittadini che all’ospedale di Pantalla è stato chiuso il pronto soccorso, così come tutti i ricoveri nelle altre unità operative. I cittadini potranno rivolgersi presso gli altri pronto soccorso del territorio, compreso quello dell’azienda ospedaliera di Perugia.

