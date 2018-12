Ospedale di Perugia, noto artista perugino derubato: portafogli sparito

“Caro amico mio, come stai?” Così esordisce il malvivente entrando, col sorriso sulle labbra, in una camera d’ospedale al Santa Maria della Misericordia, reparto Miama.

Il ricoverato è un noto artista perugino, borgarolo della Pesa, riconosciuto Maestro nella raffinata – o ormai rara – arte delle tarsie. Sono da poco passati i medici per la visita e la porta è aperta. Il tipo è loquace, giovane, ben vestito. Porta una barbetta signorile e interloquisce con affabilità. Solo che il ricoverato non crede di (ri)conoscerlo. “Passavo qui a trovare mio suocero e mi è piaciuto venire a farti un saluto”.

L’artista è ultraottantenne, ma con la testa perfettamente a posto… esita. Poi pensa che, fra le numerose conoscenze intrattenute in tante partecipatissime mostre, una fisionomia può essergli sfuggita.

Qualche parola di circostanza, poi la richiesta: “Scusa, hai un fazzolettino di carta?”. Certo che sì. Basta aprire il cassetto del comodino e prenderne uno. Solo che, sotto ai fazzoletti, c’è il portafogli. Contiene la tessera sanitaria, la carta d’identità e una trentina d’euro: argent de poche per le piccole necessità.

Naturalmente, insieme al kleenex prende il volo anche il portafoglio. Cari saluti e via. Alla ricerca di un altro paziente da derubare. Così, purtroppo, vanno le cose in ospedale.

Arriva poi la moglie dell’artista che vuole prendere degli spicci per comprare qualcosa, ma trova il cassetto vuoto. Chiamata all’infermiere di turno, alla caposala e amara constatazione dell’imbroglio con furto. Denuncia da fare… per pochi euro. Poco dopo, i documenti vengono trovati al piano inferiore, in neurologia. Tranquilli, almeno per questo. Foto segnaletiche mostrate al derubato, ma il tipo con la barbetta non figura tra i fotosegnalati. Speriamo che lo prendano e lo mettano tra i recidivi.

Avanti un altro. Domani è un nuovo giorno che, manco a dirlo, porterà altri imbrogli.