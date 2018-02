Ospedale di Perugia, nuovo successo dei medici: nel petto di un umbro 72enne ora batte un cuore artificiale

È positiva la convalescenza di un uomo di 72 anni, residente nell'area del Trasimeno, da giorni ricoverato presso la struttura complessa di Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare dell'Ospedale di Perugia diretta dal Professor Giuseppe Ambrosio per una grave forma di scompenso cardiaco che lo costringeva a continui ricoveri in ospedale.



Dopo un appropriato trattamento medico che ne ha stabilizzato le condizioni cliniche, il paziente è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per impianto di una pompa artificiale che di fatto sostituisce la funzione del cuore malato.



L’impianto è stato eseguito venerdì 26 gennaio dalla equipe della Struttura Complessa di Cardiochirurgia diretta dal professor Temistocle Ragni; il paziente è ora uscito dalla fase critica e prosegue la sua degenza nel reparto di Cardiochirurgia. Si tratta del settimo impianto di questo tipo eseguito presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia, che ha impegnato professionisti di più aree assistenziali (Cardiologi, Cardiochirurghi, Cardioanestesisti). "Di questi pazienti -osserva il professor Ambrosio - si rilevano soddisfacenti condizioni cliniche a distanza di oltre due anni dall'impianto di cuore artificiale".