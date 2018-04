Ospedale di Città di Castello, successo dei medici: intervento "unico" su un paziente di 30 anni

L’equipe di Cardiologia-UTIC dell’ospedale di Città di Castello, per la prima volta nella USL Umbria 1, ha impiantato un defibrillatore sottocutaneo in un paziente di circa 30 anni che è stato dimesso dopo 2 giorni. Il defibrillatore sottocutaneo è un dispositivo che effettua un monitoraggio continuo del ritmo cardiaco, 24 ore al giorno, e se rileva una grave irregolarità del ritmo cardiaco, la corregge inviando una scossa elettrica al cuore; la sua peculiarità è che, contrariamente ai comuni defibrillatori, non necessita di cateteri, i quali vengono fatti passare attraverso le vene e poi ancorati alla parete interna del cuore, per cui l’impianto viene eseguito totalmente sottocute.