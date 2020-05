Ospedali di Città di Castello e Umbertide: riaprono servizi e ambulatori, le regole anti-contagio

La cosiddetta Fase 2 è arrivata anche negli ospedali della Usl Umbria 1. Sulla base delle disposizioni governative e regionali i nosocomi di Città di Castello e Umbertide riprendono alcune attività, sia ambulatoriali che di ricovero, che erano state temporaneamente sospese in seguito all’emergenza Covid-19.

Per contenere la diffusione del virus e per proteggere i ricoverati, secondo quanto stabilito dalla Regione, sono state comunque adottate alcune misure di sicurezza: obbligo per gli utenti per entrare negli ospedali di Città di Castello e Umbertide di guanti e mascherine. I pazienti saranno tenuti ad osservare l’orario dell’appuntamento (entro 15 minuti dalla prestazione). Salvo casi particolari (minori, invalidi e esigenze specifiche), non dovranno essere accompagnati ai vari servizi.

Prima di accedere, inoltre, saranno sottoposti a misure di pre-triage, compilando una autocertificazione con informazioni generali sul proprio stato di salute per evitare che persone con possibile infezione Covid-19 possano accedere in ospedale. Eventuali situazioni ed esigenze particolari potranno comunque essere valutate per garantire la migliore gestione di ogni singolo caso.