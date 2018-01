Nomine & Poltrone - Ospedale di Città di Castello, il nuovo direttore di Radiologia

È stato presentato stamane, agli operatori e ai responsabili dei servizi del Presidio Ospedaliero Alto Tevere, il nuovo direttore della Struttura Complessa di "Diagnostica per Immagini degli Ospedali dell'Emergenza", dottor Valter Papa, che è anche direttore del Dipartimento dei Servizi della USL Umbria 1. La nuova struttura complessa prevede un’organizzazione più articolata e funzionale, orientata alla messa in rete e alla integrazione tra i presidi della ASL. Il potenziamento messo in atto con l’istituzione di due strutture semplici all’Ospedale di Città di Castello e all’Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, garantirà l’efficienza organizzativa dell’intera rete radiologica.

“In questo modo - sottolinea il direttore generale della USL Umbria 1, Andrea Casciari - abbiamo attuato, in linea con le indicazioni regionali, il Decreto Ministeriale 70 del 2015, che prevede un direttore di Struttura Complessa di Radiologia ogni 150–300mila abitanti, favorendo ulteriormente quel processo di integrazione di risorse e professionalità tra i territori che ha già dimostrato di essere decisivo in termini di crescita qualitativa e quantitativa delle prestazioni sanitarie”.