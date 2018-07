Perugia nella morsa del caldo, anziani stremati: aumentano i ricoveri in ospedale

Ancora due giorni di fuoco, con Perugia marchiata con il bollino rosso dal Ministero della Salute. Secondo le stime oggi si toccheranno i 34 gradi e domani i 35. Tanto che il Comune ha diramato un'allerta di livello 3.

Intanto, per la prima volta dall'inizio dell'estate, all'ospedale di Perugia si registra un aumento degli accessi al pronto soccorso per il caldo.



Secondo quanto spiegato dal direttore della struttura complessa del Santa Maria della Misericordia, il dottor Paolo Groff, tramite l'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera, ieri circa 190 persone sono arrivate al pronto soccorso rispetto a una media di circa 170. L'incremento ha riguardato persone anziane affette da patologie respiratorie e cardiocircolatorie. E la metà è arrivata in ospedale in condizioni gravi.