Assalto alla farmacia dell'ospedale, rubati farmaci per 200mila euro

Ladri in fuga con un maxi bottino in farmaci. In tre, a volto coperto, secondo una prima ricostruzione dei fatti, hanno assaltato la farmacia dell'ospedale di Branca nel cuore della notte. Bottino del colpo che si aggira intorno ai 200mila euro.

La conferma dell'Usl Umbria 1: "Nella notte tra giovedì e venerdì 24 gennaio - spiega una nota - , alcuni ignoti si sono introdotti all’interno della farmacia dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino rubando alcuni farmaci antitumorali, derivati del sangue e per malattie autoimmuni per un valore complessivo di circa 200mila euro".

E ancora: "L’allarme è immediatamente scattato e i carabinieri sono subito intervenuti ma al loro arrivo i malviventi si erano già dileguati. Le telecamere hanno comunque ripreso tre persone con il volto travisato. Ancora da chiarire come abbiano fatto ad entrare in ospedale. Sulla vicenda sono in corso indagini delle forze dell’ordine".