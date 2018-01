Tragedia all'ospedale di Branca: giovane donna trovata morta nel piazzale, indagini in corso

Tragedia all'ospedale di Branca nella mattinata di lunedì 8 gennaio. Intorno alle 9, nel piazzale ad Ovest dell’Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, è stato rinvenuto il cadavere di una 30enne di Gubbio.



La donna era ricoverata in OBI (Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso) dalla sera precedente ed era accompagnata dalla madre, la quale si era allontanata momentaneamente per recarsi al bar dell’ospedale.



Ad accorgersi del corpo a terra, sono stati alcuni infermieri che si sono recati sul posto e chiamando immediatamente il 118. I soccorsi sono risultati vani, in quanto la donna era già deceduta.

Sono in corso le indagini da parte dell’autorità giudiziaria per ricostruire la dinamica della tragedia.