Perugia, paura per una bambina di nove mesi: corsa disperata in ospedale, ma sta bene

Una corsa disperata in ospedale dalla periferia di Perugia. Una bambina di nove mesi, di origine straniera, è stata soccorsa dai medici di Perugia dopo che la famiglia aveva lanciato l'allarme temendo che la bimba avesse ingerito dell'anticalcare. La piccola è stata subito portata in Sala Rossa e visitata dai dottori di Gastroenterologia e di Rianimazione. Poi, una volta stabilizzata, è stata trasferita in ambulanza al Meyer di Firenze, il centro di eccellenza per la cura dei bambini. Il fatto - come confermato a PerugiaToday da fonti ospedaliere di Perugia e Firenze - è successo alcuni giorni fa. Fortunatamente la bimba è stata dimessa dall'ospedale perugino poco dopo, senza conseguenze.