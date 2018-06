Umbria, tragedia mentre lavora nel campo: muore travolto dal trattore, inutili i soccorsi

Tragedia nella serata di venerdì 15 giugno in Umbria. Un agricoltore di 76 anni è morto, travolto dal trattore con cui stava lavorando. A lanciare l'allarme la moglie, che non lo ha visto rietrare a casa la sera. E' successo ad Orvieto, in località Osarella. Inutili, purtroppo, i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco del comando di Orvieto. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

La dinamica della tragedia è ancora tutta da ricostruire.