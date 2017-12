Tragedia in Umbria: donna trovata morta, inutili i tentativi di rianimarla

Tragedia nella mattinata di mercoledì 27 dicembre in Umbria. Una donna di 64 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Orvieto, in località San Faustino. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia.



Inutili i tentativi di rianimarla: quando i pompieri sono riusciti ad aprire la porta i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagini in corso per ricostruire le cause della tragedia.