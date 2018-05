Umbria, bimbo di 11 anni si infilza il braccio sulla ringhiera: corsa in ospedale

Corsa in ospedale per un bambino di 11 anni, rimasto ferito a un braccio. E' accaduto questa mattina a Orvieto, in località Porano. Da quanto si apprende il bimbo è rimasto infilzato a un braccio sulla ringhiera e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Orvieto per tagliare la rinhiera e liberare il giovane, per poi affidarlo alle cure del 118. Immediata la corsa in ospedale, dove sono arrivati anche i vigili del fuoco per tagliare ulteriormente il pezzo di ferro rimasto. La dinamica di quanto accaduto, è ancora al vaglio.