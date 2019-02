Orrore in appartamento, 14 cani denutriti, feriti e ammalati: sotto processo l'uomo che li ha abbandonati

Quattordici cani tenuti “in stato di completo abbandono, in condizioni di privazione di cibo e acqua, con abbondante presenza di escrementi ed urina e, pertanto, in condizioni incompatibili con la loro natura, produttive di gravi sofferenze”.

È l’accusa che ha portato in tribunale un uomo di 43 anni, difeso dall’avvocato Salvatore Adorisio, per il reato previsto dall’articolo 727 del codice penale e che prevede sanzioni per la cattiva tenuta degli animali domestici. I fatti sono avvenuti alla periferia di Perugia.

In particolare l’uomo avrebbe tenuto in un appartamento, dal quale aveva traslocato, lasciando quindi gli animali incustoditi, 4 chihuahua (tre dei quali senza microchip), un barboncino bolognese, un cucciolo meticcio, tre boxer e altri 5 cuccioli di chihuahua di appena 12 giorni.

L’uomo è anche accusato di maltrattamenti in quanto “per crudeltà o comunque senza necessità, omettendo di prestare le cure necessarie, cagionava lesioni” a due degli esemplari di boxer “con evidente patologia nella zona auricolare sinistra, da pregresse ferite infette da morso e grattamento, aggravate da otite cronica purulenta” per il boxer maschio e una infezione “di Leishmaniosi non trattata” per una delle femmine di boxer.

Nel procedimento si è costituita parte civile, tramite l’avvocato Giuseppe De Lio, l’Associazione nazionale protezione animali.

La procura perugina ha depositato le fotografie che ritraggono gli animali denutriti e feriti e lo stato dell’appartamento in cui vivevano. Saranno sentiti gli ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti e i veterinari del servizio Asl che presero in carico gli animali.