Speciale elezioni avvocati - Liste e programmi, sull'unità dell'avvocatura tira la tramontana della campagna elettorale

Chiuse le liste e le candidature, inizia la campagna elettorale che porterà al voto le toghe perugine il 24 e 25 gennaio per rinnovare il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ed eleggere il presidente.

Quattro liste, 53 candidati per 21 posti e tanta voglia di rimettere ordine ad un Ordine squassato dall'elezione del rappresentante al Consiglio nazionale forense, con la disfida Orlando-Calvieri che ha sollevato molta polvere da sotto i tappeti e tantissimi mugugni. Sfida finita con la conferma al Cnf di Orlando e le dimissioni da presidente dell'Ordine di Calvieri e un mare di polemiche che non accenna a smorzare l'aria di tempesta.

Le liste. “Recuperare l’unità dell’avvocatura e lavorare al servizio dei colleghi per affrontare al meglio gli impegni e le sfide della nostra professione”. È questo il cuore del programma che l’avvocato Francesco Falcinelli si propone di portare avanti con la presentazione della sua candidatura per la formazione del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, “in una prospettiva di trasparenza e di partecipazione di tutti gli appartenenti alla categoria”. La “Lista Falcinelli-Rinnovamento per l’unità dell’avvocatura” è composta da Delfo Berretti, Alessandro Bovari, Mauro Carboni, Claudio Cimato, Pier Paolo Davalli, Egidia Guarducci, Nada Lucaccioni, Nicola Marcinnò, Fabrizio Domenico Mastrangeli, Laura Modena, Ilaria Moretti, Nicola Mucci, Alessandra Ottaviani.



La lista #CambiareDavvero, lista di riferimento di Aiaf, Camera civile di Perugia, Camera minorile di Perugia e Movimento forense punta sui volti e le competenze di Agnese Franceschini, Simona Garone, Francesca Giovacchino, Maurita Lombardi, Cristina Zinci, Francesco Bianchini, Cesare Carini, Francesco Cerotto, Mattia Masotti e Paolo Palumbo e ha come messaggio quello dell'unità dell'avvocatura per affrontare le sfide del futuro (come l'ennesima riforma della giustizia): “Abbiamo un progetto, un programma e colleghe e colleghi pronti a mettere a disposizione di tutti il proprio entusiasmo, le proprie capacità, competenze e il proprio tempo. Un progetto nato dalla volontà di valorizzare le esperienze maturate nel mondo associativo forense e di rinnovare le Istituzioni, nell'interesse e a beneficio di tutta l'avvocatura”.

La lista che fa riferimento al mondo dell'Aiga si presenta con Ermes Farinazzo, Giuseppe Ferraro, Mirca Sacchi, Daniela Casaccia ed Elena Cristofari sulla scia dello slogan: “Diamo voce a tutti gli iscritti”.

L'ultima lista fa capo al consigliere uscente Stefano Tentori Montalto e raccoglie Emilio Bagianti, Carlo Bizzarri, Massimo Brazzi, Francesca Brutti, Lino Ciaccio, Francesco Crisi, Vincenzo Maccarone, Paola Margiacchi, Laura Mariani Marini, Gabriele Minelli, Bruna Ronconi, Ilario Taddei, Maria Cristina Volpi.

Come indipendenti si presentano Luca Pauselli, Maria Cristina Ciace, Matteo Frenguelli, Marco Marmottini, Rosa Petruccelli, Anacleto Ferranti, Giovanni Tommaso Curzio, Michela Nocentini, Marta Serpolla, Efisio Burreddu.

Unità della categoria sembra lo slogan elettorale più in voga, ma dagli spifferi su corso Vannucci e piazza Matteotti, sembra che tiri più aria di tramontana, quella che spazza via tutto quando sale da via dei Priori e sbuca sotto l'arco del palazzo comunale.