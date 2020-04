Coronavirus, il sindaco di Perugia proroga le ordinanze cittadine per minimetrò e scale mobili

Il blocco della mobilità decretato dal Governo Conte fino a maggio ha determinato, anche per Perugia, un ulteriore proroga di alcune ordinanze del sindaco Romizi per gli spostamenti in città. Restano in vigore fino al 3 maggio le disposizioni su minimetrò e scale mobili cittadini: ovvero sospensione del servizio di trasporto pubblico locale del Minimetrò; anticipo dell’orario di chiusura alle ore 21:00 del sistema di risalite all’acropoli costituito da: ascensore inclinato del Pincetto, gestito da Minimetro; ascensore della Galleria Kennedy, operato da Busitalia; scale mobili del Pincetto, operate da Minimetro; Scale mobili Rocca Paolina; Scale mobili Piazzale Europa e Corso Cavour.

