Sagre e concerti a Perugia, niente bottiglie di vetro e lattine: scatta nuova ordinanza

Niente bottiglie in vetro e lattine anche alle sagre. Scatta dal 7 giugno e sarà in vigore fino al 18 novembre l'ordinanza che vieta la vendita di bevande (sia alcoliche che non) in contenitori di vetro e lattine così come già stabilito per il centro storico e Fontivegge, (dove la vendita è limitata). Nell'ordinanza firmata dal sindaco Andrea Romizi, il divieto di vendita scatterà a decorrere dalle 20 fino al termine della manifestazione ed è rivolta agli organizzatori di sagre, feste popolari, concerti e manifestazioni pubbliche, salvo somministrazione "nelle aree appositamente destinate a tal fine".

L'ordinanza riguarda anche i titolari di pubblici esercizi, distributori automatici e venditori ambulanti che operano a meno di 100 metri dalle aree dove si svolgono le manifestazioni. Verbali salati da 450 euro per chi non rispetterà l'ordinanza. Ma c'è di più perchè nell'ordinanza in vigore a partire da domani, gli organizzatori dovranno anche occuparsi di recuperare subito i rifiuti di vetro e lattine in modo da evitare "la permanenza anche temponeranea degli stessi nelle aree di somministrazione".