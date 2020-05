Ordinanza Romizi anti-assembramenti: la mappa delle vie soggette a divieti e chiusure

ELENCO VIE DELL’AREA FONTIVEGGE soggette ad Ordinanza del sindaco di Perugia per evitare assembramenti e risse nella Fase 2.

(CLICCA QUI PER LEGGERE L'ORDINANZA IN VIGORE DAL 23 MAGGIO FINO AL 7 GIUGNO)

******************

VIA ANGELONI n. dispari dal n. 57 al n. 117 - n. pari dal n. 58 al n. 92

VIA BELLOCCHIO

VIA CANALI

VIA CORTONESE n. dispari dal n. 1 al n. 39 – n. pari dal n. 26 al n. 44

VIA DELLA FERROVIA

VIA FONTIVEGGE

VIA DEL MACELLO

VIA MARTIRI DEI LAGER

VIA PIEVAIOLA n. dispari dal n. 1 al n. 65 – n. pari dal n. 2 al n. 50

VIA SETTEVALLI n. dispari dal n. 1 al n. 11/T – n. pari dal n. 2 al n. 110

VIA SICILIA

VIA SIMPATICA

VIA LUISA SPAGNOLI

PIAZZA VITTORIO VENETO