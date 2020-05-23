Ordinanza Romizi anti-assembramenti in centro storico: le vie soggette a divieti e chiusure locali
ELENCO VIE DELL’AREA CENTRO STORICO soggette ad Ordinanza del sindaco Romizi, anti-assembramenti e chiusure anticipate dei locali, dal 23 maggio al 7 giugno (clicca qui per l'Ordinanza completa - Assembramenti e risse in centro e Fontivegge, ordinanza Romizi: chiusura anticipata locali e obbligo mascherine)
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VIA ALESSI
PIAZZA ALFANI
PIAZZA ANSIDEI
VIA BAGLIONI
VIA BALDO
VIA BARTOLO
VIA LUIGI BONAZZI
VIA CALDERINI
PIAZZA CAVALLOTTI
PIAZZA DANTI
VIA DANZETTA
VIA CESARE FANI
VIA DEL FORNO
VIA DEL FORTE
VIA DELLA GABBIA
VIALE INDIPENDENZA
PIAZZA ITALIA
VIA MAESTA' DELLE VOLTE
PIAZZA MATTEOTTI
VIA GIUSEPPE MAZZINI
VIA DELLA NESPOLA
VIA OBERDAN
PIAZZA PICCININO
VIA POZZO CAMPANA
VIA DEI PRIORI
PIAZZA IV NOVEMBRE
VIA ULISSE ROCCHI
VIA S. ERCOLANO
VIA S. STEFANO
VIA DEL SETTE
VIA DELLO STRUZZO
CORSO VANNUCCI
ELENCO VIE DELL’AREA CENTRO STORICO
VIA ABRUZZO
VIA DELL’ACQUEDOTTO
VIA ALBA
VIA ALESSI
VIA ALUNNI
VIA ANGUSTA
VIALE ORAZIO ANTINORI tutti i n. civici dispari– n. pari fino al n. 10/A
VIA DEGLI APOSTOLI
VIA APPIA
VIA DELL’AQUILA
VIA DELL’AQUILONE
VIA DEGLI ARCHI
VIA CESARE BECCARIA n. dispari dal n. 3 al n. 13/C
VIA DELL’ARCO
VIA ARMONICA
VIA DELL’ASILO
VIA DELL’AURORA
VIA DEGLI AZZI
VIA BACIADONNE
VIA DEL BALCONE
VIA BALDESCHI
VIA DEI BARUTOLI
VIA CESARE BATTISTI
VIA CESARE BECCARIA
VIA BELLA
PIAZZALE BELLUCCI
VIA BENEDETTA
VIA BENINCASA
VIA TIBERI BERARDI
CORSO BERSAGLIERI
VIA BONACCIA
VIA BONACCI BRUNAMONTI n. dispari dal n. 1 al n.13 – n. pari dal n. 2 al n.4/ D
VIA BONCAMBI
ELENCO VIE DELL’AREA CENTRO STORICO
VIA BONFIGLI tutti i n. civici dispari – n. pari dal n. 2 al n.14
VIA BONTEMPI
VIA BOTTINELLI
VIA DEL BOVARO
VIA DELLA BRIGLIA DI BRACCIO
VIA DELLA BROCCA
PIAZZA GIORDANO BRUNO
VIA BRUSCHI
VIA DEL BUFALO
VIA DEL BULAGAIO
VIA CACCIATORI DELLE ALPI
VIA CAMPANA
VIA CAMPO BATTAGLIA
VIA DELLA CANAPINA
VIA DEL CANE
VIA DEL CANERINO
VIA CANTAMERLO
VIA DEL CANTERINO
VIA DELLE CANTINE
VIA CESARE CAPORALI
VIA DEL CARDELLINO
VIA DEL CARMINE
VIA CARTOLARI
VIA DEL CASTELLANO
CORSO CAVOUR
VIA DEL CEFALO
VIA DELLA CERA
VIA CESAREI
VIA ARTURO CHECCHI
VIA CHIARA
VIA DEI CIECHI
VIA DEL CIRCO
VIA DELLE CLARISSE
VIA COLOMBA
ELENCO VIE DELL’AREA CENTRO STORICO
VIA DELLA COMETA
VIA DELLE CONCE
VIA DELLA CONSOLAZIONE
VIA DEL CONVENTUCCIO
VIA CORROTTA
VIA DEL CORTONE
VIA DEL COTOGNO
VIA CUCCUINA
VIA CUMANA
VIA DELLA CUPA
VIA DEL CURATO
VIA CURIOSA
VIA DEL DADO
VIA ENRICO DAL POZZO
VIA DELIZIOSA
VIA DEL DEPOSITO
VIA DESERTA
VIA F. DI LORENZO tutti i n. civici pari – n. dispari dal n. 23 al n. 29
PIAZZA DEL DRAGO
PIAZZA DEL DUCA
VIA DEL DUCA
VIA EBURNEA
VIA ELCE DI SOTTO
VIA EREMITA
VIA ARIODANTE FABRETTI
VIA DEL FAGIANO
VIALE ZEFFERINO FAINA tutti i n. civici dispari - n. pari fino al n. 48
VIA MANFREDO FANTI
VIA FATEBENEFRATELLI
VIA FAUSTINA
VIA FAVORITA
PIAZZA BALDASSARRE FERRI
VIA DEL FICO
ELENCO VIE DELL’AREA CENTRO STORICO
PIAGGIA DEI FILOSOFI n. dispari dal n. 1 al n. 5
VIA DEL FIORE
VIA FIORENZUOLA
VIA FIUME
VIA FLORAMONTI
VIA DELLA FORMICA
PIAZZA FORTEBRACCIO
VIA FORTUNATA
VIA DELLE FORZE
VIA FRANCOLINA
VIA ANTONIO FRATTI
VIA DEL FUMO
VIA DEL GALLO
CORSO GARIBALDI
VIA DEI GATTI
VIA GEMELLA
VIA GENTILE
VIA DEL GERANIO
VIA DEI GHEZZI
VIA DEL GIARDINO
VIA GISMONDA
VIA GIULIA
VIA GOLDONI
VIA GRATA
VIA GRAZIOSA
VIA DEL GRILLO
VIA GUARDABASSI
VIA GUERRIERA
VIA IDALIA
VIA IMBRIANI
VIA FRANCESCO INNAMORATI
VIA DEL LABERINTO
VIA DEI LANARI
ELENCO VIE DELL’AREA CENTRO STORICO
VIA LARGA
VIA DEL LAURO
VIA DEL LICEO
VIA DELLA LOGGIA
VIA DELLA LUCERTOLA
VIA LUCIDA
VIA DELLA LUNA
PIAZZA DOMENICO LUPATTELLI
VIA DOMENICO LUPATTELLI
VIA DEL LUPO
VIA DELLA MADONNA
VIA MADONNA DI BRACCIO
VIA DEL MANEGGIO
VIA GUGLIEMO MARCONI
PIAZZA ANNIBALE MARIOTTI
VIA ANNIBALE MARIOTTI
VIA DEI MARTELLI
VIA MARZIA
VIA LUIGI MASI
VIA MASSARI tutti i civici dispari
VIA MATTIOLI
VIA DEL MELO
VIA LUIGI MENICUCCI
PIAZZA BIORDO MICHELOTTI
VIA DEL MOGHERINO
PIAZZA FRANCESCO MORLACCHI
VIA DEL MORO
VIA DEL MORONE
VIA DEL NASPO
VIA NEBBIOSA
VIA DEGLI OFFICI
VIA OMBROSA
VIA ORIZZONTE
ELENCO VIE DELL’AREA CENTRO STORICO
VIA DELL'ORO
VIA BALDASSARRE ORSINI
VIA DELL'ORSO
VIA DEGLI ORTI
VIA DELLA PACE
VIA DEL PARADISO
VIA DEL PARIONE
VIA ALESSANDRO PASCOLI
VIA DEL PASTICCIO
VIA PAZIENZA
VIA DEI PELLARI
VIA FRATELLI PELLAS n. dispari dal n. 1 al n. 99
VIALE POMPEO PELLINI tutti i civici pari
VIA DEL PEPE
VIA DELLA PERGOLA
VIA PERICOLOSA
VIA DELLA PERNICE
VIA DEL PERO
VIA PERSA
VIA DEL PERSICO
VIA PIACEVOLE
VIA PIANTAROSE n. dispari dal n. 7 al n.15 - n. pari dal n. 8 al n. 16
VIA PICCIONE
VIA DELLA PIETRA
VIA PINTURICCHIO
VIA DEL PISCINELLO
VIA PODIANI
VIA DEL POETA
VIA DEL POGGIO
VIA DEL POZZO
VIA DELLE PROME
VIA DEL PROSPETTO
VIA PULCRA
ELENCO VIE DELL’AREA CENTRO STORICO
VIA PULIGNANI
VIA XIV SETTEMBRE tutti i numeri pari – n. dispari dal n. 1 al n. 9 e dal n. 67 al n. 79
VIA RAFFAELLO
VIA TANCREDI RIPA DI MEANA tutti i numeri dispari
VIA RITORTA
VIALE ROMA tutti i numeri pari - n. dispari dal n. 1 al n. 11
VIA DELLA RONDINE
VIA DEL ROSCETTO
PIAZZA ROSSI SCOTTI
VIA DELLA RUPE
VIA DEL SACCO
VIA DEL SALTO
VIA S. AGATA
VIA S. AGNESE
VIA S. ANDREA
VIA S. ANNA
VIALE S. ANTONIO
VIALE S. ELISABETTA
PIAZZA S. FRANCESCO
VIA S. FRANCESCO
VIA S. GIACOMO
VIA S. GIOVANNI DEL FOSSO
PIAZZA S. GIOVANNI DI DIO
VIA S. LUCIA
VIA S. MARGHERITA
PIAZZA S. PAOLO
VIA S. PAOLO
VIA S. SAVINO
VIA S. SEBASTIANO
VIA DELLA SAPIENZA
VIA DELLA SCALA
VIA DEGLI SCIRI
VIA DEGLI SCORTICI
ELENCO VIE DELL’AREA CENTRO STORICO
VIA SCOSCESA
VIA SCURA
VIA SDRUCCIOLA
VIA DEL SENSO
VIA DELLA SIEPE
VIA DEL SILENZIO
VIA SNELLA
VIA DEL SOLE
VIA SOLFAROLI
VIA SOLITARIA
VIA DELLA SPADA
VIA SPECIOSA
STRADA SPERANDIO tutti i numeri dispari dal n. 1 al n. 1E
VIA SPERANDIO tutti i numeri pari - n. dispari dal n. 1 al n. 5C
VIA DELLA SPINA
VIA DELLA SPOSA
VIA DELLA STELLA
VIA DELLE STREGHE
VIA DELLO STURIONE
VIA DELLA TARTARUGA
VIA TEDESCA
VIA DEL TEMPIO
VIA TIBERI
VIA DEL TOPO
VIA TORCOLETTI
VIA DEL TORDO
VIA TORNETTA
VIA DEI TORNITORI
PIAGGIA DELLA TORRE
VIA TORRETTA
VIA TORRICELLA
VIA TRAVERSA
PIAZZA DELL'UNIVERSITA'
ELENCO VIE DELL’AREA CENTRO STORICO
VIA VANESE
VIA LUIGI VANVITELLI
VIA ANNIBALE VECCHI solo il civ. 2
BORGO XX GIUGNO
VIA VERMIGLIOLI
VIA DEL VERZARO
VIA VIBI
VIA VINCIOLI
VIA DELLA VIOLA
VIA DELLA VOLPE
VIA VOLTE DELLA PACE
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